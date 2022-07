Wimbledon 2022 | Pietrangeli | “Sinner ha dato una lezione a quel prepotente di Alcaraz”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Senza peli sulla lingua Nicola, che ai microfoni di LaPresse ha commentato la vittoria disuagli ottavi di finale di: “Jannik è un fenomeno. Ha giocato da vero campione dando unaallo spagnolo, molto bravo ma altrettanto“.ha poi definito‘mezzo tedesco‘: “La sua forza principale è la mentalità, per questo lo chiamo così“. “può essere il Djokovic-Nadal del futuro – ha aggiunto l’ex tennista, che infine ha analizzato la sfida contro Djokovic: “Do a Jannik un 45% di chance. Nel tennis l’esperienza non conta ed ha tutte le carte in regola per vincere“. SportFace.

