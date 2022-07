WhatsApp la nuova funzione “in incognito” sta arrivando: cos’è e come funziona (Di lunedì 4 luglio 2022) C’è una nuova funzione a cui stanno lavorando i programmatori di WhatsApp, e che permetterà ai due miliardi di utilizzatori della stessa applicazione di “nascondersi”. WhatsApp, 4/7/2022 – Computermagazine.itcome sempre a scovarla sono i ragazzi di WABetaInfo, secondo cui la nuova funzionalità dovrebbe permettere appunto agli user di nascondere il proprio stato online ad altre persone che utilizzano il programma. Il tutto è stato confermato da uno screenshot che mostrerebbe le nuove opzioni di privacy introdotte e che è stato condiviso in rete nelle scorse ore. In poche parole l’applicazione di messaggistica di Mark Zuckerberg, la più utilizzata al modo, avrebbe deciso di aggiungere alle impostazioni la possibilità agli utenti di scegliere chi può vederli quando sono ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) C’è unaa cui stanno lavorando i programmatori di, e che permetterà ai due miliardi di utilizzatori della stessa applicazione di “nascondersi”., 4/7/2022 – Computermagazine.itsempre a scovarla sono i ragazzi di WABetaInfo, secondo cui lalità dovrebbe permettere appunto agli user di nascondere il proprio stato online ad altre persone che utilizzano il programma. Il tutto è stato confermato da uno screenshot che mostrerebbe le nuove opzioni di privacy introdotte e che è stato condiviso in rete nelle scorse ore. In poche parole l’applicazione di messaggistica di Mark Zuckerberg, la più utilizzata al modo, avrebbe deciso di aggiungere alle impostazioni la possibilità agli utenti di scegliere chi può vederli quando sono ...

