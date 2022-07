Una lite per uno scooter dietro l’uomo bruciato mentre era in videochiamata con la fidanzata a Napoli? (Di lunedì 4 luglio 2022) La polizia ha fermato nella notte un uomo per l’accusa di aver dato alle fiamme Nicola Liguori a Frattamaggiore. l’uomo ascoltato in commissariato si chiama Pasquale Pezzella. Si tratta del nome che Nicola Liguori ha fatto al fratello mentre veniva portato in ospedale ieri. Il furto di uno scooter che Pezzella imputava a Liguori viene definita un’ipotesi concreta per spiegare quanto successo. Liguori si trova intanto ricoverato al Policlinico di Bari dopo essere stato portato al reparto Grandi Ustionati del Caldarelli. È in coma farmacologico e in prognosi riservata. Liguori, 36 anni di Frattamaggiore è stato aggredito mentre era in videochiamata con la fidanzata. L’accusa nei confronti di Pasquale Pezzella Improvvisamente, poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì, alle ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) La polizia ha fermato nella notte un uomo per l’accusa di aver dato alle fiamme Nicola Liguori a Frattamaggiore.ascoltato in commissariato si chiama Pasquale Pezzella. Si tratta del nome che Nicola Liguori ha fatto al fratelloveniva portato in ospedale ieri. Il furto di unoche Pezzella imputava a Liguori viene definita un’ipotesi concreta per spiegare quanto successo. Liguori si trova intanto ricoverato al Policlinico di Bari dopo essere stato portato al reparto Grandi Ustionati del Caldarelli. È in coma farmacologico e in prognosi riservata. Liguori, 36 anni di Frattamaggiore è stato aggreditoera incon la. L’accusa nei confronti di Pasquale Pezzella Improvvisamente, poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì, alle ...

