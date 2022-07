Tra Draghi e Colle, Conte ha perso l’attimo (Di lunedì 4 luglio 2022) Giuseppe Conte ha raccolto poco, almeno fino ad oggi, nel suo tira e molla con il premier Draghi. La posizione “pacifista” sull’invio delle armi in Ucraina è stata fatale per il leader 5 stelle poiché ha prodotto lo sfaldamento del partito, con il ministro degli Esteri Di Maio che ha traslocato autonomamente al centro seguito da un folto gruppo di parlamentari. Al tempo stesso, nonostante le polemiche e le scissioni, Conte non ha avuto la forza di mollare il governo Draghi e la maggioranza parlamentare. In gergo sportivo si direbbe che ha perso l’attimo. Ora non solo il capo pentastellato ha una linea politica ambigua, un partito in caduta libera, ma è anche incastrato nel suo potenziale spazio di manovra. Dopo lo scontro sotterraneo con Draghi, e quello aperto con Di ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 luglio 2022) Giuseppeha raccolto poco, almeno fino ad oggi, nel suo tira e molla con il premier. La posizione “pacifista” sull’invio delle armi in Ucraina è stata fatale per il leader 5 stelle poiché ha prodotto lo sfaldamento del partito, con il ministro degli Esteri Di Maio che ha traslocato autonomamente al centro seguito da un folto gruppo di parlamentari. Al tempo stesso, nonostante le polemiche e le scissioni,non ha avuto la forza di mollare il governoe la maggioranza parlamentare. In gergo sportivo si direbbe che ha. Ora non solo il capo pentastellato ha una linea politica ambigua, un partito in caduta libera, ma è anche incastrato nel suo potenziale spazio di manovra. Dopo lo scontro sotterraneo con, e quello aperto con Di ...

