The Voice, una concorrente non sapeva di essere incinta: il racconto (Di lunedì 4 luglio 2022) Il racconto della concorrente di The Voice Manoela Fortuna ha 28 anni e non molto tempo ha dato alla luce una bambina lasciando tutti, se stessa compresa, a bocca aperta. Questo perché nemmeno lei sapeva di essere incinta. Come riporta anche Fanpage, la notizia è stata data da TgCom. La concorrente di The Voice Brasile L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ildelladi TheManoela Fortuna ha 28 anni e non molto tempo ha dato alla luce una bambina lasciando tutti, se stessa compresa, a bocca aperta. Questo perché nemmeno leidi. Come riporta anche Fanpage, la notizia è stata data da TgCom. Ladi TheBrasile L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

9Cxol3h0KzNMjTW : RT @jerovavi: @Pokitacosa1 Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… - Dear2Judre : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… - Dear2Judre : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… - Judr76239922 : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… - Judr76239922 : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… -