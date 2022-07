Sossio Aruta fa un appello per il lavoro su Ig, poi reagisce male: “Vorrei incontrarvi uno ad uno in un vicolo” (Di lunedì 4 luglio 2022) Sossio Aruta ha deciso: basta televisione, basta ospitate, è ora di cambiare mestiere. L’ex calciatore ha infatti deciso di dare una svolta alla sua vita e di diventare allenatore di calcio e, per farsi ingaggiare, ha deciso di fare anche un appello sui social. D’altronde si sa che Instagram, ormai, è la voce più grande che esista per alcune persone. Il suo appello però è stato da alcuni parzialmente frainteso, come lui stesso ha fatto presente, con toni piuttosto adirati, qualche ora fa. Sossio Aruta cerca lavoro come allenatore: “Sono pronto” Sossio Aruta ha le idee chiare: ora vuole diventare allenatore di calcio. Forte dei suoi tanti anni di esperienza come giocatore, non ha dubbi che questa possa essere la sua nuova ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 luglio 2022)ha deciso: basta televisione, basta ospitate, è ora di cambiare mestiere. L’ex calciatore ha infatti deciso di dare una svolta alla sua vita e di diventare allenatore di calcio e, per farsi ingaggiare, ha deciso di fare anche unsui social. D’altronde si sa che Instagram, ormai, è la voce più grande che esista per alcune persone. Il suoperò è stato da alcuni parzialmente frainteso, come lui stesso ha fatto presente, con toni piuttosto adirati, qualche ora fa.cercacome allenatore: “Sono pronto”ha le idee chiare: ora vuole diventare allenatore di calcio. Forte dei suoi tanti anni di esperienza come giocatore, non ha dubbi che questa possa essere la sua nuova ...

