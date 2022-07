Servirà l'esame del Dna per dare un nome alle vittime della Marmolada (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Tre delle quattro vittime della tragedia della Marmolada attualmente identificate - 6 sono i corpi recuperati dal ghiacciaio - sono italiane, precisamente del Veneto. Due di esse, una della provincia di Vicenza e l'altra di quella di Treviso, sono guide alpine. Risulta disperso anche un uomo di circa 50 anni di Alba di Canazei. Ad aver perso la vita ci sarebbero un escursionista di 27 anni di Malo che una ventina di minuti prima della tragedia aveva inviato una foto al fratello, una guida alpina di Tezze sul Brenta e la sua compagna. Come riferiscono i soccorritori i corpi delle vittime sono deturpati e, quindi, è difficile l'identificazione. I corpi si trovano all'interno del palazzo del ghiaccio "Gianmario Scola" di Alba di Canazei dove è stata ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Tre delle quattrotragediaattualmente identificate - 6 sono i corpi recuperati dal ghiacciaio - sono italiane, precisamente del Veneto. Due di esse, unaprovincia di Vicenza e l'altra di quella di Treviso, sono guide alpine. Risulta disperso anche un uomo di circa 50 anni di Alba di Canazei. Ad aver perso la vita ci sarebbero un escursionista di 27 anni di Malo che una ventina di minuti primatragedia aveva inviato una foto al fratello, una guida alpina di Tezze sul Brenta e la sua compagna. Come riferiscono i soccorritori i corpi dellesono deturpati e, quindi, è difficile l'identificazione. I corpi si trovano all'interno del palazzo del ghiaccio "Gianmario Scola" di Alba di Canazei dove è stata ...

