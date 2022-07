Scherma, Giochi del Mediterraneo 2022: le prove individuali di spada regalano all’Italia un oro, due argenti e tre bronzi! (Di lunedì 4 luglio 2022) Cala il sipario su una giornata trionfale per la Scherma azzurra. Le pedane algerine di Orano, città sede dei Giochi del Mediterraneo 2022, consegnano la medaglia d’oro a Giulia Rizzi nel torneo di spada femminile, risultato corredato dall’argento di Nicol Foietta e dal bronzo di Roberta Marzani. Tra gli uomini l’egiziano Mohamed Elsayed ha relegato ai margini del primo posto i tre italiani iscritti: secondo Valerio Cuomo e terzi Matteo Tagliariol e Giacomo Paolini. Nonostante un pizzico di rammarico tutti gli atleti del Bel Paese disimpegnatisi oggi sono riusciti a calcare il podio. In campo maschile la rassegna si è aperta agli ottavi con le vittorie agevoli dei nostri portacolori, bravi a concedere non più di otto punti nei rispettivi match. Successi sonori anche ai quarti, preludio alle semifinali ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Cala il sipario su una giornata trionfale per laazzurra. Le pedane algerine di Orano, città sede deidel, consegnano la medaglia d’oro a Giulia Rizzi nel torneo difemminile, risultato corredato dall’argento di Nicol Foietta e dal bronzo di Roberta Marzani. Tra gli uomini l’egiziano Mohamed Elsayed ha relegato ai margini del primo posto i tre italiani iscritti: secondo Valerio Cuomo e terzi Matteo Tagliariol e Giacomo Paolini. Nonostante un pizzico di rammarico tutti gli atleti del Bel Paese disimpegnatisi oggi sono riusciti a calcare il podio. In campo maschile la rassegna si è aperta agli ottavi con le vittorie agevoli dei nostri portacolori, bravi a concedere non più di otto punti nei rispettivi match. Successi sonori anche ai quarti, preludio alle semifinali ...

