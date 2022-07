Perché Amber Heard vuole annullare il processo contro Johnny Depp (Di lunedì 4 luglio 2022) A poco più di un mese dal processo per diffamazione che ha visto Johnny Depp trionfare in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard, le carte in tavola potrebbero essere stravolte. I legali dell’attrice, infatti, hanno presentato un documento alla Fairfax County Circuit Court in cui lamentano un vizio di forma nel processo, oltre alla mancanza di prove a sufficienza e a un risarcimento considerato inadeguato. Amber Heard chiede di annullare il processo: i motivi avanzati dal suo team legale La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp, che ha avuto una clamorosa risonanza mediatica a livello internazionale, si è conclusa a inizio ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 luglio 2022) A poco più di un mese dalper diffamazione che ha vistotrionfare in tribunalel’ex moglie, le carte in tavola potrebbero essere stravolte. I legali dell’attrice, infatti, hanno presentato un documento alla Fairfax County Circuit Court in cui lamentano un vizio di forma nel, oltre alla mancanza di prove a sufficienza e a un risarcimento considerato inadeguato.chiede diil: i motivi avanzati dal suo team legale La battaglia legale tra, che ha avuto una clamorosa risonanza mediatica a livello internazionale, si è conclusa a inizio ...

