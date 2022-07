“Ora vi dico la verità”. Elena Del Pozzo, parla il presunto compagno della mamma (Di lunedì 4 luglio 2022) C’è una persona che è stata catapultata suo malgrado nella vicenda dell’omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla mamma. Si tratta del giovane che aveva iniziato a frequentare Martina Patti, la 23enne che ha confessato l’omicidio della figlia. Il ruolo del ragazzo in tutta questa storia è nullo, ma inevitabilmente ne è coinvolto. La tragedia gli è piombata addosso nei giorni scorsi dopo che Martina Patti ha ammesso l’omicidio della piccola. Martina Patti fidanzato. Come hanno rivelato i parenti negli interrogatori il giovane era finito a sua insaputa tra le scaramucce tra Martina Patti e l’ex compagno, Alessandro Del Pozzo, che avevano al centro proprio la contesa della piccola. Dopo aver visto sui social una foto di lui con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) C’è una persona che è stata catapultata suo malgrado nella vicenda dell’omicidio diDel, la bimba di 5 anni uccisa dalla. Si tratta del giovane che aveva iniziato a frequentare Martina Patti, la 23enne che ha confessato l’omicidiofiglia. Il ruolo del ragazzo in tutta questa storia è nullo, ma inevitabilmente ne è coinvolto. La tragedia gli è piombata addosso nei giorni scorsi dopo che Martina Patti ha ammesso l’omicidiopiccola. Martina Patti fidanzato. Come hanno rivelato i parenti negli interrogatori il giovane era finito a sua insaputa tra le scaramucce tra Martina Patti e l’ex, Alessandro Del, che avevano al centro proprio la contesapiccola. Dopo aver visto sui social una foto di lui con la ...

Pubblicità

PornAddicted8 : RT @Covidioti: Ora capite perché, tra i vari motivi, dico da mesi che nulla è finito? Ora capite che non c'è alcuna emergenza climatica o a… - FellerAndre : RT @paolozignone: La Francia tutti gli anni emette Francobolli con un sovraprezzo per la Croce Rossa Francese...dico tutti gli anni Ora il… - sferriam : RT @Verbal66299888: Io dico ma i vaccinati che leggono tutte queste morti improvvise ma veramente credono siano solo perché è arrivata la l… - francy97inter : Qualcuno mi può spiegare perché dobbiamo dare 4mln di buonuscita a Vidal? Capisco se non ci fosse nessuna squadra i… - AM_Porta : @kidysy Riprendersi... La #Russia di #Putin è da 30 anni che 'invade silenziosamente', destabilizza, massacra. Crim… -