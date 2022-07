Operazione antimafia in Puglia 25 arresti in 5 regioni

Pubblicità

CassanoLiveIt : #Cassano Traffico di stupefacenti: in corso vasta operazione antimafia dei Carabinieri nel Barese - CassanoLiveIt : Traffico di stupefacenti: in corso vasta operazione antimafia dei Carabinieri nel Barese - zazoomblog : Operazione antimafia contro sodalizio operante a Bitonto e Palo del Colle: 25 misure cautelari fra Puglia ed altre… - NoiNotizie : Operazione antimafia contro sodalizio operante a Bitonto e Palo del Colle (#Bari): 25 misure cautelari fra #puglia… - robexdj : “Vulture-Melfese”, operazione antimafia dei Carabinieri e Polizia di Stato – Video -

Si è allargata in ben cinque provincie italiane, Calabria compresa, la maxidella Direzione Distrettualedi Bari che ha inferto un duro colpo ad un presunto gruppo criminale pugliese attivo nel traffico di stupefacenti. Il blitz è scattato all'alba di ...Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettualedella Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante, ...Bari - Un'ordinanza di custodia cautelare per traffico di droga con modalità mafiose è in corso di esecuzione nei confronti di 25 persone, ritenute affiliate a un clan di Bitonto e Palo del Colle, in ...Un’ordinanza di custodia cautelare per traffico di droga con modalità mafiose è in corso di esecuzione nei confronti di 25 persone, ritenute affiliate a un ...