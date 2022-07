Napoli, Svanberg piace a De Laurentiis: si tratta con il Bologna sul prezzo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Napoli vuole cautelarsi in mezzo al campo e punta Svanberg del Bologna: De Laurentiis tratta sul prezzo Il Napoli vuole cautelarsi in mezzo al campo e punta Svanberg del Bologna: De Laurentiis tratta sul prezzo. Il Bologna chiedere 13 milioni, mentre per gli azzurri il massimo della spesa è di 7 anche perché il centrocampista è in scadenza nel 2023. Potrebbe essere lui il sostituto di Fabian Ruiz e Demme in caso di partenza di uno dei due. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilvuole cautelarsi in mezzo al campo e puntadel: DesulIlvuole cautelarsi in mezzo al campo e puntadel: Desul. Ilchiedere 13 milioni, mentre per gli azzurri il massimo della spesa è di 7 anche perché il centrocampista è in scadenza nel 2023. Potrebbe essere lui il sostituto di Fabian Ruiz e Demme in caso di partenza di uno dei due. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

