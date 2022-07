Monza, accordo con Pessina: in settimana le visite mediche (Di lunedì 4 luglio 2022) Altro colpo in entrata per il Monza, che dopo Cragno e Sensi si assicura anche Matteo Pessina. Come riporta LaPresse, la società brianzola avrebbe trovato l’accordo con l’Atalanta e già in settimana si prepara ad accogliere il centrocampista. Le visite mediche sono infatti pianificate per la giornata di mercoledì 6 luglio: una volta superate e firmato il contratto, Pessina sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Altro colpo in entrata per il, che dopo Cragno e Sensi si assicura anche Matteo. Come riporta LaPresse, la società brianzola avrebbe trovato l’con l’Atalanta e già insi prepara ad accogliere il centrocampista. Lesono infatti pianificate per la giornata di mercoledì 6 luglio: una volta superate e firmato il contratto,sarà ufficialmente un nuovo giocatore del. SportFace.

