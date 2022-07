Milan | Maldini | “Si riparte | bisogna abituarsi a tutto”

(Di lunedì 4 luglio 2022) “Finalmente si, i ragazzi hanno avuto una meritata vacanza dopo una stagione fantastica. Abbiamo ancora l’eco e i ricordi di quello che è stato ma è giusto ricordare come ci siamo arrivati per essere concentrati sugli obiettivi della prossima stagione“. Queste le dichiarazioni di Paolointervenuto aTv in occasione del primo giorno di allenamento della squadra rossonera aello, in vista della prossima stagione. Presenti circa 5mila tifosi per celebrare i Campioni d’Italia, ma per“dimenticare quella cosa inebriante che è successa dopo il Sassuolo e che ha cementato ancora di più il gruppo. Ma si, ogni anno è diverso”, ha dichiarato. “E’ il primo giorno, mancano ancora i nazionali, ma ogni ...

Pubblicità

AntoVitiello : CONVOCATI #Milan LUNEDI’ 4 LUGLIO Jungdal – Tatarusanu – Mirante Coubis – Bartesaghi – Gabbia – Incorvaia – Miche… - AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - _Tomteller_ : Il Milan ha diritto al 50% sulla rivendita di Pessina perché non ha raggiunto 100 presenze con l'Atalanta, ne ha fa… - CalcioOggi : Milan, Maldini: 'Dimentichiamo l'ebbrezza dello scudetto, concentrati su questa stagione' - Sport Mediaset -

...die Massara: un profilo ideale sulla fascia destra per la sua capacità di dribbling e la qualità in fase di rifinitura. Se in passato l'interesse non si era mai concretizzato, oggi il...Riparte la stagione delcampione d'Italia a Milanello. Il tecnico Stefano Pioli ha convocato 25 giocatori, mancano ... ATTACCANTI: Castillejo, Diaz, El Hilali,, Rebic, Roback, Traorè.Oggi inizia il ritiro del Milan e, di conseguenza, la preparazione in vista della prossima stagione. A parlare dei prossimi obiettivi ci pensano Ivan ...Il dt rossonero al primo giorno di raduno: "La vittoria ha cementato il gruppo e rimarrà per sempre, ma ora si riparte e ogni anno è ...