Meghan Markle: “Ecco la ricetta delle mie zucchine alla bolognese”. Il suo cavallo di battaglia in cucina (Di lunedì 4 luglio 2022) Meghan Markle non è mai stata indifferente a tavola. La Duchessa di Sussex infatti è una grande amante del buon cibo e del vino, eccetto qualche strappo alla regola. Anni fa (quando i red carpet e i set cinematografici erano la sua vera casa) l’attrice era abituata a mangiare patatine fritte e mac’n cheese accompagnati da vino Sangiovese non proprio di prima qualità. L’accoppiata era la sua vera passione. Sul suo blog, Meghan amava parlare della sua passione per la cucina sana, dei suoi pasti spesso vegetariani (ma, appunto, non privi di sgarri) illustrando anche alcune ricette molto speciali ai suoi seguaci. Basti pensare che in occasione della proposta di matrimonio da parte del principe Harry, Markle decise di festeggiare preparando il leggendario pollo arrosto seguendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)non è mai stata indifferente a tavola. La Duchessa di Sussex infatti è una grande amante del buon cibo e del vino, eccetto qualche strapporegola. Anni fa (quando i red carpet e i set cinematografici erano la sua vera casa) l’attrice era abituata a mangiare patatine fritte e mac’n cheese accompagnati da vino Sangiovese non proprio di prima qualità. L’accoppiata era la sua vera passione. Sul suo blog,amava parlare della sua passione per lasana, dei suoi pasti spesso vegetariani (ma, appunto, non privi di sgarri) illustrando anche alcune ricette molto speciali ai suoi seguaci. Basti pensare che in occasione della proposta di matrimonio da parte del principe Harry,decise di festeggiare preparando il leggendario pollo arrosto seguendo ...

Pubblicità

vogue_italia : “Quando si prova rabbia, bisogna incanalare quell'energia in qualcosa che fa la differenza', dice Meghan Markle. 'L… - Corriere : Le «zucchine alla bolognese» di Meghan Markle: la ricetta tormentone in rete - VanityFairIt : Una fonte ha rivelato a People che l'erede al trono, durante il soggiorno dei Sussex a Londra per i 70 anni sul tro… - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Una fonte ha rivelato a People che l'erede al trono, durante il soggiorno dei Sussex a Londra per i 70 anni sul trono del… - VanityFairIt : Una fonte ha rivelato a People che l'erede al trono, durante il soggiorno dei Sussex a Londra per i 70 anni sul tro… -