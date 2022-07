Marmolada, Papa: prego per le vittime, si rispetti natura (Di lunedì 4 luglio 2022) "Preghiamo insieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere a cercare urgentemente nuove vie rispettose delle persone e della natura". Lo dice il Papa in un tweet (Marmolada, IL CROLLO DEL GHIACCIAIO - .LO STUDIO SUI GHIACCIAI - IL VIDEO DEL CROLLO). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 luglio 2022) "Preghiamo insieme per ledel crollo sul ghiacciaio della, e per le loro famiglie. Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere a cercare urgentemente nuove vie rispettose delle persone e della". Lo dice ilin un tweet (, IL CROLLO DEL GHIACCIAIO - .LO STUDIO SUI GHIACCIAI - IL VIDEO DEL CROLLO).

SkyTG24 : Marmolada, Papa: prego per le vittime, si rispetti natura - Solid_Believer : @Pontifex_it Sì Papa Francesco, è una triste notizia e grazie mille per le sue parole e i suoi pensieri. Pregando… - Labur1967 : #Marmolada Quando ero bambina mio papà, appassionato di montagna, ci portava spesso a fare le camminate. sempre… - FaustoFilipponi : #Marmolada ieri sulla via del pan, 20 gradi a 2400mt, mio papà mi raccontava che nel 1966 a giugno fecero 3 giorni… - LucaM1978 : Ma voi negazionisti dei #cambiamenticlimatici non speravate in una morte migliore? Triste è andarsene liquefacend… -