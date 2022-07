(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - L'con a bordo il premier Mariodiretto a Canazei e ancora in volo verrà, a causa del. Dail premier raggiungerà poi in auto il Centro di Coordinamento della protezione civile di Canazei dove era atteso.

Pubblicità

CaninoRosita : RT @Gazzettino: Strage della #Marmolada. Temporale in corso: l'elicottero di #Draghi costretto ad atterrare a Trento @Palazzo_Chigi https:… - TV7Benevento : Marmolada: elicottero Draghi deviato a Verona per maltempo - - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Marmolada Imperversa un temporale e l'elicottero del premier Mario Draghi atteso a Canazei è stato deviato su Trento… - elena_ele6 : RT @TgrRaiTrentino: #Marmolada Imperversa un temporale e l'elicottero del premier Mario Draghi atteso a Canazei è stato deviato su Trento… - MichGPS : RT @TgrRaiTrentino: #Marmolada Imperversa un temporale e l'elicottero del premier Mario Draghi atteso a Canazei è stato deviato su Trento… -

... si celebra il giorno del Pride Si cercano dispersi sul versante delladove, domenica ... 04 lug 12:40di Draghi deviato a Trento, impossibile atterrare L'del premier ...commenta L'del premier Mario Draghi atteso a Canazei è stato deviato su Trento per le condizioni meteorologiche. Un violento temporale in corso nella cittadina ai piedi dellaimpedisce ...Emanate ordinanze di divieto d'accesso e percorrenza dell`area interessata dalla valanga tra Canazei e Rocca Pietore, fino a quando non sarà accertata ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) - L'elicottero con a bordo il premier Mario Draghi diretto a Canazei e ancora in volo verrà deviato a Verona, a causa del maltempo. Da Verona il premier raggiungerà poi ...