Mara Venier lava la terrazza | fa quasi una doccia e anticipa le critiche sullo spreco

(Di lunedì 4 luglio 2022) Anche a Roma fa caldissimo oggi madevere la, deve pulire gli escrementi dei gabbiani, come fa spesso. Piedi nudi, maglia lunga ma gambe scoperte, fa davvero caldissimo e lanon si preoccupa di certo dell’abbigliamento, l’importante è pulire. Un’amica la riprende e il video finisce sul profilo social della conduttrice. Oltre alle gambe sempre bellissimeha dalla sua parte la simpatia ma anche poca consapevolezza dello. Il tubo dell’acqua in una mano, la scopa nell’altra e dopo avere pulito tutto scoppia dal caldo e inizia a bagnare le gambe con l’acqua fredda, poi non resiste e faunacompleta. Consapevole che c’è chi le dirà che spreca acqua ...

Non è un caso se proprio in una delle sue ultime apparizioni televisive, durante una recente ospitata danel corso della trasmissione Domenica In , lo scorso novembre la Lollo abbia detto,...Saràad aprire mercoledì 6 luglio la seconda settimana di eventi di Palazzo Reale SummerFest , che fino al 30 luglio 2022 accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale ...Anche a Roma fa caldissimo oggi ma Mara Venier deve lavare la terrazza, deve pulire gli escrementi dei gabbiani, come fa spesso. Piedi nudi, maglia lunga ma gambe scoperte, fa davvero caldissimo e la ...In una lettera l'attore 85enne è tornato a parlare del grande dolore della sua famiglia e ha confessato un desiderio profondo di entrambi: andarsene insieme, così come hanno vissuto ...