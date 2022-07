L’orologio climatico scandisce il countdown | presto la Terra torturata ci presenterà il conto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) di Stefania Rotondo Sette anni, diciotto giorni, ventiquattro ore. Questo segna mentre inizio a scrivere il Climate Clock,cheilfino al 1° gennaio 2028, giorno indicato dagli esperti come ‘momento di non ritornò per la, prima che essa raggiunga un innalzamento delle temperature di 1,5° C (la temperatura massima da evitare per non condannare il pianeta alla sua estinzione) se le emissioni di CO2 dovessero continuare a rimanere tali. Il Secondo Gruppo di lavoro del sesto rapporto di valutazione dell’IPCC dell’Onu (Intergovernmental Panel on Climate Change), pubblicato quattro giorni dopo l’invasione dell’Ucraina, riguarda la perdita di biodiversità, le migrazioni, i rischi per le attività urbane e rurali, la salute, la sicurezza alimentare, le risorse ...