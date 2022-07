L’incendio a Pineta Sacchetti che minaccia le case a Roma Nord | VIDEO (Di lunedì 4 luglio 2022) Ancora un incendio a Roma, dopo quello divampato lo scorso 27 giugno nella zona di Via Aurelia e Casal Selce: a bruciare oggi nella zona Nord della Capitale è il parco del Pineto in via della Pineta Sacchetti. In fiamme anche il parco di Monte Ciocci. Una zona densamente popolata vicino a una grande area verde che ha permesso alle fiamme di estendersi. L’incendio a Pineta Sacchetti che minaccia le case a Roma Nord VIDEO Immediata la risposta di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, accorsi immediatamente sul posto con diverse unità. Per verificare lo stato di salute di alcune persone intossicate dai fumi sono intervenute anche alcune ambulanze. I vigili cercano di domare il fuoco con ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Ancora un incendio a, dopo quello divampato lo scorso 27 giugno nella zona di Via Aurelia e Casal Selce: a bruciare oggi nella zonadella Capitale è il parco del Pineto in via della. In fiamme anche il parco di Monte Ciocci. Una zona densamente popolata vicino a una grande area verde che ha permesso alle fiamme di estendersi.cheleImmediata la risposta di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, accorsi immediatamente sul posto con diverse unità. Per verificare lo stato di salute di alcune persone intossicate dai fumi sono intervenute anche alcune ambulanze. I vigili cercano di domare il fuoco con ...

