La struttura più piccola progettata da Frank Lloyd Wright è in mostra in California (Di lunedì 4 luglio 2022) Frank Lloyd Wright, architetto maestro del Modernismo, conosciuto nel mondo per la sua idea di architettura che va oltre l'estetica, e di una progettazione che deve creare armonia tra uomo e natura, non ha firmato solo enormi edifici visionari - come l'iconica «Casa delle Cascate» sul ruscello Bear Run in Pennsylvania - ma anche mini costruzioni che hanno fatto scuola. Su tutte una famosissima cuccia, la Eddie's House: la struttura più piccola di Frank Lloyd Wright, che ora si trova Marin County Civic Center di San Rafael, in California, un centro culturale che invece - per qualche scherzo del destino - è la più grande tra quelle mai immaginate dall'architetto. LEGGI ANCHE: Alessi, i suoi 100 anni in mostra e le ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 luglio 2022), architetto maestro del Modernismo, conosciuto nel mondo per la sua idea di architettura che va oltre l'estetica, e di una progettazione che deve creare armonia tra uomo e natura, non ha firmato solo enormi edifici visionari - come l'iconica «Casa delle Cascate» sul ruscello Bear Run in Pennsylvania - ma anche mini costruzioni che hanno fatto scuola. Su tutte una famosissima cuccia, la Eddie's House: lapiùdi, che ora si trova Marin County Civic Center di San Rafael, in, un centro culturale che invece - per qualche scherzo del destino - è la più grande tra quelle mai immaginate dall'architetto. LEGGI ANCHE: Alessi, i suoi 100 anni ine le ...

Pubblicità

CasaideaStudio : Aeroporto di Catania: struttura, servizi e come arrivare La Sicilia è una delle mete più ambite del turismo mondia… - GiornalismoI : Ci risiamo! critica che si vedrà tra i greci Ieri sera un DJ mi ha scopato la vita E contro ogni previsione, Mamma… - Pnl_Evolution : Più il linguaggio che si utilizza è preciso, più rispecchia con fedeltà la struttura della nostra mente. Leggi il… - Danireport : @R_o_b_y_50 Vive con me quindi pensa la situazione in più devo lavorare Proverò a inserirla in una struttura ma no… - R_o_b_y_50 : @Danireport Trovagli una persona che le stia accanto finché non si riprende o qualche struttura ( non RSA) in località più fresca -