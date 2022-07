La prima grande vittoria di Putin. Ora Zelensky trema veramente: rischia tutto (Di lunedì 4 luglio 2022) La Russia ha preso il ''pieno controllo'' di Lysychansk, l'ultima città controllata dall'Ucraina nella regione orientale di Luhansk. Ad annunciarlo pubblicamente è stato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato dalla Ria Novosti. "Torneremo grazie alle nostre tattiche, grazie all'aumento della fornitura di armi moderne", ha promesso invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso. Il comando militare ucraino ha confermato che le truppe di Kiev erano state costrette a ritirarsi dalla città, affermando che altrimenti ci sarebbero state “conseguenze fatali”. Infatti "al fine di preservare la vita dei difensori ucraini, è stata presa la decisione di ritirarsi". Ci sono circa ottomila civili nella Severdonetsk in mano ai russi e circa 10mila nella Lysychansk appena occupata, ha detto Serhai Haidai, governatore ucraino di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) La Russia ha preso il ''pieno controllo'' di Lysychansk, l'ultima città controllata dall'Ucraina nella regione orientale di Luhansk. Ad annunciarlo pubblicamente è stato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato dalla Ria Novosti. "Torneremo grazie alle nostre tattiche, grazie all'aumento della fornitura di armi moderne", ha promesso invece il presidente ucraino Volodymyrnel suo ultimo discorso. Il comando militare ucraino ha confermato che le truppe di Kiev erano state costrette a ritirarsi dalla città, affermando che altrimenti ci sarebbero state “conseguenze fatali”. Infatti "al fine di preservare la vita dei difensori ucraini, è stata presa la decisione di ritirarsi". Ci sono circa ottomila civili nella Severdonetsk in mano ai russi e circa 10mila nella Lysychansk appena occupata, ha detto Serhai Haidai, governatore ucraino di ...

