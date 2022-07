Il regista Paul Haggis torna libero Gip | Assenza di violenza o costrizione

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ile sceneggiatore premio Oscarto in libertà dopo sedici giorni agli arresti domiciliari con le accuse disessuale e lezioni aggravate nei confronti di una 28enne inglese. Gli abusi - secondo l'accusa - sarebbero avvenuti in un b&b di Ostuni dal 12 al 15 giugno. La gip del Tribunale di Brindisi ha accolto l'istanza di revoca dell'arresto presentata il 30 giugno scorso dal difensore delera agli domiciliari dal 19 giugno. Secondo quanto scrive la gip di Brindisi Vilma Gilli nel provvedimento di revoca della misura cautelare, il racconto della 28enne inglese, fatto nel lungo incidente probatorio del 29 giugno scorso, "non solo ha confermato l'di contegni violenti costrittivi da parte ...