Giorgetti | “La leadership di Salvini non è in discussione Giusto che la Lega porti avanti la sua linea anche al governo”

"La leadership di Salvini non è in discussione". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine del consiglio federale della Lega in via Bellerio. "La Lega è la Lega, ha le sue idee in qualsiasi luogo dove opera, che sia in Parlamento, che sia al governo o che sia ai governi regionali – ha aggiunto Giorgetti -. Giustamente porta avanti la sua linea e quindi è giusto che anche all'interno del governo facciamo sentire la nostra voce". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

