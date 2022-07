Gianpaolo Baggio, salvato dalla determinazione, dal coraggio e dalla speranza (Di lunedì 4 luglio 2022) Alcuni dicono che aggrapparsi alla speranza non sempre serve perché spesso questa ci allontana dalla realtà trasportandoci nel vortice dell’illusione e della delusione. E in effetti abbiamo imparato sulla nostra pelle che non sempre quella virtù, piccola ma immensa, ci ha restituito quello che davvero desideravamo. Ma la verità è che la speranza non è sinonimo di illusione o di ottimismo, ma di coraggio. Lo stesso coraggio che ha permesso a Gianpaolo Baggio di camminare, ridere e sognare ancora. Di vivere. Il suo nome, probabilmente, lo conoscete già perché nelle ultime ore sta rimbalzando sui social e sui giornali, e prima ancora si leggeva tra i numerosi appelli di aiuto. Sì perché l’uomo, 31enne di Torreano, era scomparso da oltre una settimana dopo ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 luglio 2022) Alcuni dicono che aggrapparsi allanon sempre serve perché spesso questa ci allontanarealtà trasportandoci nel vortice dell’illusione e della delusione. E in effetti abbiamo imparato sulla nostra pelle che non sempre quella virtù, piccola ma immensa, ci ha restituito quello che davvero desideravamo. Ma la verità è che lanon è sinonimo di illusione o di ottimismo, ma di. Lo stessoche ha permesso adi camminare, ridere e sognare ancora. Di vivere. Il suo nome, probabilmente, lo conoscete già perché nelle ultime ore sta rimbalzando sui social e sui giornali, e prima ancora si leggeva tra i numerosi appelli di aiuto. Sì perché l’uomo, 31enne di Torreano, era scomparso da oltre una settimana dopo ...

