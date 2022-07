Pubblicità

EnricoLetta : Oggi vinciamo bene e in modo convincente. Alla fine paga la serietà e la responsabilità. Il PD vince i #ballottaggi… - LaStampa : Enrico Letta: “Una vittoria contro il populismo. Ma adesso serve un nuovo Ulivo. Giù le tasse sul lavoro e Ius Scho… - LegaSalvini : LETTA HA VINTO? SÌ, MA SOLO L'OSCAR DEL BLUFF. COSÌ IL SONDAGGISTA STRONCA IL LEADER PD - Roberto94400132 : RT @MichelePadova16: Enrico Letta il 5 marzo dichiarava: 'Le sanzioni porteranno l'economia russa al collasso' Enrico Letta oggi dichiara:… - Profilo3Marco : RT @_AMazziotti: Se qualcuno - ad es ?@EnricoLetta? - si chiede perché dire sì a “campo largo” e a “governo Draghi” è un ossimoro,si dia un… -

Globalist.it

Lo dice il segretario del Pdin un intervento sul Messaggero, rispondendo a un editoriale di Romano Prodi. "La disaffezione dei cittadini e la scarsa partecipazione al voto sono ...... l'ex banchiere ha fatto capire che senza il Movimento il governo cadrebbe e anche il segretario demha assicurato che il Pd non sarebbe disposto a sostenere altre soluzioni. Ieri Dario ... Enrico Letta: “Il Pd non intende chiudere gli occhi sul fenomeno dell’astensione” Silvio Berlusconi esprime il suo cordoglio per le vittime della Marmolada e Sergio Mattarella chiama i governatori. Mario Draghi in arrivo a Canazei. Tutta la politica si stringe attorno ai familiari ...Ve lo ricordate Goffredo Bettini, che sussurrava ai segretari del Pd come l’uomo del romanziere inglese Nicholas Evans ai cavalli, recitato per il cinema da Robert Redford E’ l’eminenza grigia che Gi ...