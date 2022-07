Pubblicità

PisaToday : Coronavirus in Toscana: il bollettino del 3 luglio - FirenzePost : Covid Toscana: 4 morti, oggi 4 luglio - toscanamedianew : In Toscana 4 decessi Covid e 1.208 nuovi positivi - LetiziaFirenze : Covid: in Toscana 4 decessi e 1208 nuovi casi - ToscanaInDiretta - GazzChianti : COVID-19 - Covid-19, in Toscana un lunedì con oltre 1.200 nuovi casi: 17 nei nostri comuni. Nel Chianti e nelle col… -

LA NAZIONE

... non ha potuto presenziare essendo appunto a casa col. Però l'atmosfera non è certo quella ...benefico l'8 luglio Successivo Ciclismo - Doppio piazzamento 'rosa' per il Cadeo Carpaneto in......5% ( - 5,0%) Marco Marsilio (cdx, Abruzzo) - 46,0% (+1,0%) Eugenio Giani (csx,) - 46,0% ( - ... mentre nonostante le grandi polemiche per la gestione delsembrerebbe reggere Attilio ... Covid Toscana 4 luglio: un lunedì oltre i mille casi, non accadeva da aprile In Toscana sono 1.226.325 i casi di positività al Coronavirus, 1.208 in più rispetto a ieri (354 confermati con tampone molecolare) ...Coronavirus in Toscana, 1.208 nuovi positivi, 4 i decessi. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.