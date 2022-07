Chris Hemsworth si racconta grazie alle domande degli utenti di Google

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dal provino per Thor all'incontro con la moglie l'attore australiano rispondedel format di Wired. Un ripasso necessario prima di vederlo in Spiderhead su Netflix e in Thor: Love and Thunder al cinema

Pubblicità

badtasteit : #ChrisHemsworth è disposto a interpretare Thor finché i fan lo vorranno - REG1NAPH4L4NGE : eh diciamo che sono quasi tutti problematici?? quindi direi tom holland <33 florence pugh chris hemsworth e tom hid… - Ilaria89965081 : RT @euright9: #Film #Spiderhead con Chris Hemsworth (Thor). Filmetto tipo #Netflix che ti butta lì le prossime 'normalità' per psicolabili.… - euright9 : #Film #Spiderhead con Chris Hemsworth (Thor). Filmetto tipo #Netflix che ti butta lì le prossime 'normalità' per ps… - lunatica_af : Ma davvero Chris Hemsworth e Taika Waititi hanno litigato con Tom Hiddleston e io non ne avevo la minima idea? Ma q… -

Mancano solo due giorni all'arrivo nei cinema italiani di Thor: Love and Thunder , la pellicola dei Marvel Studios diretta da Taika Waititi e interpretata da, Natalie Portman e Christian Bale. Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare un nuovo promo in lingua originale della pellicola. LEGGI -pensava che i ...Durante una recente intervista con The AP per la promozione di Thor: Love and Thunder , aè stato chiesto per l'ennesima volta se tornerebbe a interpretare il Dio del Tuono dei Marvel Studios. L'attore è apparso più che propenso: LEGGI - Che futuro per Thor dopo "Love and ...Thor: il Dio del Tuono brandisce una nuova spettacolare arma nel nuovo traile di Love and Thunder, nelle sale dal 6 luglio 2022 ...Fra un paio di giorni, nei cinema italiani irromperà l'attesissimo Thor: Love and Thunder, seguito della saga cinematografica che ha per protagonista la trasposizione a fumetti del leggendario mito no ...