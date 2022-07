Chicago | spari sulla folla alla parata del 4 luglio | video

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ecco ilche mostra i momenti in cui un uomo ha cominciato a spararedurante laabituale del 4ad Highland Park a. Il bilancio ancora provvisorio racconta di 6 morti. Il killer al momento è ancora in fuga

Era una giornata di sole e festa, si trasformata in una tragedia. Un uomo ha aperto il fuoco sula folla che partecipava ad una parata del 4 luglio alla periferia diuccidendo almeno 6 persone e ferendone 31. L'ennesima strage di massa sconvolge gli Stati Uniti in una delle celebrazioni pi amate e partecipate dell'anno, il giorno dell'indipendenza, a un ...Per la polizia, al momento, di tratta di un "atto completamente casuale", ma la paura ha preso il sopravvento in tutta l'area die sono state tante le città dell'Illinois che hanno cancellato ...Un giovane bianco tra i 18 e 20 anni ha sparato sulle migliaia di persone che stavano partecipando alla parata del 4 luglio. Almeno 6 vittime e 31 feriti. Caccia all'uomo nella periferia di Chicago Vi ...L'autore degli spari durante la parata del 4 luglio a Highland Park, alla periferia di Chicago, è ancora in fuga ed è armato. Lo ha riferito la polizia americana, invitando la popolazione a restare al ...