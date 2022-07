Cambiamento climatico, la Bce corre ai ripari (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di adottare ulteriori misure per integrare il Cambiamento climatico nell’assetto di politica monetaria dell’Eurosistema. Ha deciso di adeguare le consistenze di obbligazioni societarie nei portafogli detenuti per finalità di politica monetaria e il sistema delle garanzie dell’Eurosistema, di introdurre obblighi di informativa relativi al clima e di migliorare le prassi di gestione dei rischi. Lagarde (Bce): “Stiamo trasformando il nostro impegno nella lotta al Cambiamento climatico in un’azione reale” “Con queste decisioni stiamo trasformando il nostro impegno nella lotta al Cambiamento climatico in un’azione reale”, afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde. “Nell’ambito del nostro mandato – ha aggiunto -, stiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di adottare ulteriori misure per integrare ilnell’assetto di politica monetaria dell’Eurosistema. Ha deciso di adeguare le consistenze di obbligazioni societarie nei portafogli detenuti per finalità di politica monetaria e il sistema delle garanzie dell’Eurosistema, di introdurre obblighi di informativa relativi al clima e di migliorare le prassi di gestione dei rischi. Lagarde (Bce): “Stiamo trasformando il nostro impegno nella lotta alin un’azione reale” “Con queste decisioni stiamo trasformando il nostro impegno nella lotta alin un’azione reale”, afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde. “Nell’ambito del nostro mandato – ha aggiunto -, stiamo ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - valeriafedeli : Vicina alle famiglie delle vittime di questa tragedia che addolora e insieme preoccupa. Grazie a tutte le donne e g… - Agenzia_Ansa : 'Preghiamo per le vittime della Marmolada e per le loro famiglie. Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento… - air_mov : RT @anfesibena: La tragedia in #Marmolada sta sdoganando un pericoloso concetto. Quello per cui non esiste più l'incoscienza, l'imprudenza,… - Maria11688076 : RT @ProfCampagna: La tragedia della #Marmolada provoca dolore, tanto dolore. Ma anche tanta rabbia, perché i negazionisti del cambiamento c… -