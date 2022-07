Beautiful, anticipazioni 5 luglio: Zoe non sa nulla di Quinn e Carter ed elogia l’amica per l’aiuto che le sta dando (Di lunedì 4 luglio 2022) Beautiful, anticipazioni 5 luglio: anche la puntata di domani sarà incentrata sul triangolo amoroso tra Zoe, Quinn e Carter. Possiamo dire soltanto … povera Buckingham! Beautiful, anticipazioni 5 luglio: Zoe si illude sulla collaborazione di Quinn con Carter Zoe non ha ancora scoperto che Quinn è stata a letto con Carter, dopo che lei le aveva chiesto di aiutarla con l’ex fidanzato; la elogia per ciò che la moglie di Eric ha accettato di fare e dimostra di fidarsene ciecamente. Intanto lei e l’avvocato hanno deciso di chiudere la loro storia, altrimenti saranno guai, ma abbiamo spoilerato che tra i due non è affatto finita. Nel frattempo Liam e Hope … Liam fatica a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 4 luglio 2022): anche la puntata di domani sarà incentrata sul triangolo amoroso tra Zoe,. Possiamo dire soltanto … povera Buckingham!: Zoe si illude sulla collaborazione diconZoe non ha ancora scoperto cheè stata a letto con, dopo che lei le aveva chiesto di aiutarla con l’ex fidanzato; laper ciò che la moglie di Eric ha accettato di fare e dimostra di fidarsene ciecamente. Intanto lei e l’avvocato hanno deciso di chiudere la loro storia, altrimenti saranno guai, ma abbiamo spoilerato che tra i due non è affatto finita. Nel frattempo Liam e Hope … Liam fatica a ...

