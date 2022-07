Accordo tra Atalanta e Monza: Pessina si trasferirà in Brianza (Di lunedì 4 luglio 2022) Bergamo. Ora si può dire: Matteo Pessina torna a casa. È stato raggiunto nella mattinata di lunedì 4 luglio l’Accordo totale per il passaggio del trequartista classe 1996 dall’Atalanta al Monza, la squadra neopromossa in cui Pessina è cresciuto. Nativo proprio del capoluogo brianzolo, il campione d’Europa si trasferirà con la formula del prestito, con obbligo di riscatto che scatterà solo in caso di salvezza. Le notizie che arrivano nelle ultime ore parlano di una cifra di 15 milioni di euro. Se il club di proprietà dell’ex premier Berlusconi dovesse mantenere la categoria, solo la metà della cifra andrà incassata dai bergamaschi: l’altro 50% spetterà al Milan per una clausola inserita nell’Accordo di trasferimento con la Dea siglato nel 2017. I rossoneri avrebbero ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 luglio 2022) Bergamo. Ora si può dire: Matteotorna a casa. È stato raggiunto nella mattinata di lunedì 4 luglio l’totale per il passaggio del trequartista classe 1996 dall’al, la squadra neopromossa in cuiè cresciuto. Nativo proprio del capoluogo brianzolo, il campione d’Europa sicon la formula del prestito, con obbligo di riscatto che scatterà solo in caso di salvezza. Le notizie che arrivano nelle ultime ore parlano di una cifra di 15 milioni di euro. Se il club di proprietà dell’ex premier Berlusconi dovesse mantenere la categoria, solo la metà della cifra andrà incassata dai bergamaschi: l’altro 50% spetterà al Milan per una clausola inserita nell’di trasferimento con la Dea siglato nel 2017. I rossoneri avrebbero ...

Pubblicità

PietroMazzara : Accordo raggiunto tra Paolo #Maldini e la proprietà per il rinnovo del contratto ???? - captblicero : - Trump era d'accordo con i cori che chiedevano l'impiccagione del vicepresidente Mike Pence e 'non ci vedeva nulla… - ivanscalfarotto : Eccellente notizia la conclusione del negoziato per l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Nuova Zelanda.… - Shardana27 : RT @MarceVann: A oggi le #sanzioni non hanno portato né al collasso dell’economia russa, né alla defenestrazione di #Putin, né a rapidi n… - emiliomagrini : RT @MarceVann: A oggi le #sanzioni non hanno portato né al collasso dell’economia russa, né alla defenestrazione di #Putin, né a rapidi n… -