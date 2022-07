Wimbledon 2022 | Venus Williams e Jamie Murray battono Rosolska Venus nel primo turno del doppio misto

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - RaiNews : Dura 2 ore e 3 minuti l’incontro, sul campo centrale di Wimbledon. Il campione spagnolo ha lasciato pochi spazi al… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - qnazionale : Wimbledon, donne: negli ottavi dominio dell’Europa. In testa la Francia con tre atlete- - qnazionale : Wimbledon, quote 3 luglio: Sinner paga 3 volte la posta contro Alcaraz- -

CARLOS ALCARAZ, CHI È LO SPAGNOLO CHE AFFRONTA SINNER A, l'avversario di Jannik Sinner è Carlos Alcaraz : il match vale per gli ottavi di finale e potrebbe lanciare uno dei due giovani ai quarti dello Slam più prestigioso. Cosa si può ...Vada come vada, insomma: l'olandese ha già vinto il suoe contro Nole basterà anche uscire a testa alta per finire in ogni caso nella storia. E non è detto che il serbo non possa patire ...Il match tra Sinner e Alcaraz sarà il secondo di giornata sul Campo Centrale di Wimbledon. Prima di loro ci saranno Heather Watson e Jule Niemeier, che cominceranno alle ore 14:30 italiane.Buona la prima per Venus Williams nel torneo di doppio misto di Wimbledon 2022. Sull'erba britannica la statunitense ha sconfitto ieri insieme al suo compagno Jamie Murray il duo polacco-neozelandese ...