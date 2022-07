Wimbledon 2022 | Carlos Alcaraz | “Troppi errori nei primi due set | Sinner ha gestito meglio la pressione del Centrale”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Jannikha vinto quella che può essere definita una vera e propria sfida generazionale con. L’iberico viene così eliminato al quarto turno del torneo di, incassando la prima sconfitta in carriera da parte dell’azzurro. Per molti è una sconfitta inaspettata, ma lo spagnolo non si nasconde dietro un dito. “Jannik ha giocatodi me – dicenella conferenza stampa post match – ma non ho toccato il livello previsto. Ho fatto moltineidue set, e in una partita di un Grande Slam contro i migliori giocatori è una cosa che non ti puoi permettere“. L’iberico riconosce anche di aver sentito un po’ diper il palcoscenico del campo: “Era la mia prima ...