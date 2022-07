Victoria Beckham, il suo allenamento è davvero efficace: per un semplice motivo (Di domenica 3 luglio 2022) Ipa Fisico asciutto, braccia e gambe toniche, ventre piatto dopo ben quattro gravidanze: a 48 anni Victoria Beckham potrebbe far invidia anche a una ventenne. La sua forma fisica è praticamente perfetta. Merito di Madre Natura? Certo, ma non solo. L’ex spice girl, infatti, si allena tutti i giorni in palestra. Non salta una sessione: l’allenamento è per lei una routine da non perdere. Pesi, cardio, fitness: non c’è muscolo del suo corpo che non venga sottoposto all’esercizio sportivo. E i risultati si vedono. Ma c’è un motivo ben preciso per cui l’allenamento di Posh Spice porta a quel risultato. E non è solo la costanza quotidiana. L’allenamento fisico di Victoria è davvero efficace perché viene svolto di mattina, la fascia oraria ... Leggi su amica (Di domenica 3 luglio 2022) Ipa Fisico asciutto, braccia e gambe toniche, ventre piatto dopo ben quattro gravidanze: a 48 annipotrebbe far invidia anche a una ventenne. La sua forma fisica è praticamente perfetta. Merito di Madre Natura? Certo, ma non solo. L’ex spice girl, infatti, si allena tutti i giorni in palestra. Non salta una sessione: l’è per lei una routine da non perdere. Pesi, cardio, fitness: non c’è muscolo del suo corpo che non venga sottoposto all’esercizio sportivo. E i risultati si vedono. Ma c’è unben preciso per cui l’di Posh Spice porta a quel risultato. E non è solo la costanza quotidiana. L’fisico diperché viene svolto di mattina, la fascia oraria ...

Pubblicità

Spina14_acm : @la__martinelli @Tikayo_Fomori @TiroAGiroud Sarà un matrimonio in grande stile Tipo quello di Beckham e Victoria - libertfly : Selena Gomez, Victoria Beckham, Eva Longoria e le altre star meglio vestite della settimana - cocoa_key : RT @vogue_italia: Liz Taylor in giallo, Audrey Hepburn in rosa e Victoria Beckham in viola: quando le star hanno detto 'sì' a un abito da s… - redcrossghost : RT @vogue_italia: Liz Taylor in giallo, Audrey Hepburn in rosa e Victoria Beckham in viola: quando le star hanno detto 'sì' a un abito da s… - vogue_italia : Liz Taylor in giallo, Audrey Hepburn in rosa e Victoria Beckham in viola: quando le star hanno detto 'sì' a un abit… -