Ucraina, basi russe bombardate a Melitopol (Di domenica 3 luglio 2022) Guerra in Ucraina, le forze armate di Kiev bombardano l'aeroporto di Melitopol, città che i russi occupano da tempo. E Mosca ammette l'affondamento di una sua nave, colpita il 24 marzo da un missile ucraino. La Russia afferma di aver recuperato la nave da sbarco Saratov. Ad affondarla sarebbe stato il suo equipaggio, "per prevenire la detonazione delle munizioni di bordo a causa dell'incendio". Un rogo che si era propagato lo scorso marzo dopo che un missile ucraino l'aveva colpita nel porto di Berdyansk (regione di Zaporizhzhia). È la prima volta che Mosca ammette l'affondamento della Saratov. La Russia denuncia anche esplosioni a Belgorod, sul suo territorio, attribuendole a incursioni ucraine questa notte. Almeno 3 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite. Effetti del bombardamento ucraino su Melitopol. Foto Twitter

