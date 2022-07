Sparatoria a Copenaghen, diversi morti. Arrestato un 22enne danese: la polizia non esclude l’ipotesi terrorismo – I video (Di domenica 3 luglio 2022) Ci sono diversi morti e feriti nella Sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Copenaghen nel pomeriggio di oggi, 3 luglio. Ne dà notizia la polizia della capitale danese, che su Twitter ha scritto: «Diverse persone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la polizia». La Sparatoria è avvenuta nel centro commerciale Field’s. Una persona è stata arrestata. Si tratta di un cittadino danese di 22 anni: secondo gli agenti avrebbe agito da solo. La polizia al momento non esclude l’ipotesi terrorismo, stando a quanto spiegato nel corso di una conferenza stampa. July 3, 2022 July 3, 2022 July 3, 2022 July 3, 2022 ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Ci sonoe feriti nellaavvenuta in un centro commerciale dinel pomeriggio di oggi, 3 luglio. Ne dà notizia ladella capitale, che su Twitter ha scritto: «Diverse persone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la». Laè avvenuta nel centro commerciale Field’s. Una persona è stata arrestata. Si tratta di un cittadinodi 22 anni: secondo gli agenti avrebbe agito da solo. Laal momento non, stando a quanto spiegato nel corso di una conferenza stampa. July 3, 2022 July 3, 2022 July 3, 2022 July 3, 2022 ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? La polizia di #Copenaghen ha annunciato che la persona arrestata in connessione alla #sparatoria ad un centro com… - SkyTG24 : Copenaghen, sparatoria in un centro commerciale: ci sono vittime - eziomauro : Copenaghen, sparatoria in un centro commerciale: diversi morti e feriti - la Repubblica - marcoleofrigio : RT @guidoolimpio: La polizia danese non può escludere che la sparatoria avvenuta al centro commerciale Fields di Copenaghen sia un atto di… - infoitestero : Incubo a Copenaghen, sparatoria al centro commerciale: 'Diversi morti e tanti feriti' -