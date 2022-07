Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: F1 GP SILVERSTONE: IL TERRIBILE INCIDENTE di ZHOU #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : F1 GP SILVERSTONE: IL TERRIBILE INCIDENTE di ZHOU #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - msn_italia : GP di Silverstone, la diretta: Zhou sta bene dopo il terribile incidente che lo ha visto coinvolto - leggoit : Silverstone, terribile incidente al via tra Zhou e Albion. Trasportati in barella, i piloti sono coscienti - Aquila6811 : RT @fanpage: Terribile incidente alla partenza del Gp di F1 a #SilverstoneGP. La macchina di Zhou si capovolge dopo il contatto e la gara v… -

GP di, la diretta: Zhou parla, è cosciente e non ha fratture dopo ilincidenteDoveva lasciare un segno dopo alcune prove non perfette con la Ferrari e lo spagnolo lo ha lasciato bello luccicante sul circuito die per di più in condizioni difficili per via della ...Subito un terribile incidente a pochi secondi dal via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Alla prima curva incidente tra diversi piloti ...Brutto incidente a pochi secondi dal via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. In occasione della prima curva, George Russell (Mercedes), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e ...