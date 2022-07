Roma | con coltello terrorizza passeggeri su autobus | arrestato

(Di domenica 3 luglio 2022) commenta Momenti di terrore su un, per la presenza di un uomo armato diche ha gettato nel panico idel mezzo pubblico, nei pressi della stazione di Trastevere. L'...

Pubblicità

angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro… - AndreaOrlandosp : Mercoledì 6 luglio a Roma, con la mia collega @Yolanda_Diaz_ e con il Commissario @NicolasSchmitEU, un importante a… - CristinaPasque2 : RT @ObsoletusH: @AxiaFel lo fece già, o tentò di farlo, quel troione del presidente regione lazio Zingaretti, razionando la fornitura verso… - LuceverdeRoma : ???#Roma #veicoloinpanne - Largo Giovanni XXIII ??????Rallentamenti altezza Via della Conciliazione ??Guidare con AT… -

i toscani c'è la Spal di Joe Tacopina , l'avvocato italo - americanotrascorsi allae al Bologna , club quest'ultimo ceduto al canadese Joey Saputo per trasferirsi a Venezia e poi a ......scuola calcio annessa saranno il core business del progetto che va strutturandosi attorno al... Bisogna tornare ai vivai", ribadisce Doino...(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Riparte la stagione della Lazio con la due giorni di visite mediche tra oggi e domani in Paideia prima della partenza il 5 luglio verso il ritiro di Auronzo. Oggi test clinici ...Arriva alla corte di coach Sacchetti il nazionale croato, ex Szolnoki e Torun ROMA (ITALPRESS) - L'Acqua S.Bernardo Cantù di coach Sacchetti ...