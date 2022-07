Provinciali, per il centrosinistra in campo ci sarà Antonio Calzone (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNino Lombardi conoscerà domani ufficialmente il nome del suo primo – e solo – sfidante alle Provinciali del 28 luglio. Presso il quartier generale di corso Garibaldi, infatti, il gruppo dirigente Pd con in testa il segretario provinciale Giovanni Cacciano si confronterà con i ‘suoi’ nove sindaci e con i riferimenti dell’alleanza, Luigi Diego Perifano per Città Aperta e Angelo Moretti per Civico22. Dalla riunione emergerà il nome del candidato presidente. Complicato immaginare nuovi rinvii visto che entro le 12 di sabato mattina andrà consegnato presso gli uffici della Rocca il plico contenente le 140 firme utili a perfezionare la candidatura. “Domani si chiude” – assicurano le voci di dentro del Pd. Nessuno si sbottona pubblicamente, come è consuetudine per il giorno prima di ogni riunione importante. Ma telefonate e incontri più o meno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNino Lombardi conoscerà domani ufficialmente il nome del suo primo – e solo – sfidante alledel 28 luglio. Presso il quartier generale di corso Garibaldi, infatti, il gruppo dirigente Pd con in testa il segretario provinciale Giovanni Cacciano si confronterà con i ‘suoi’ nove sindaci e con i riferimenti dell’alleanza, Luigi Diego Perifano per Città Aperta e Angelo Moretti per Civico22. Dalla riunione emergerà il nome del candidato presidente. Complicato immaginare nuovi rinvii visto che entro le 12 di sabato mattina andrà consegnato presso gli uffici della Rocca il plico contenente le 140 firme utili a perfezionare la candidatura. “Domani si chiude” – assicurano le voci di dentro del Pd. Nessuno si sbottona pubblicamente, come è consuetudine per il giorno prima di ogni riunione importante. Ma telefonate e incontri più o meno ...

