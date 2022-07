Palio di Siena: Oipa attacca il sindaco De Mossi per i cavalli infortunati (Di domenica 3 luglio 2022) "Abbiamo letto le dichiarazioni paradossali del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, che ha affermato di aver fatto ritirare i due cavalli infortunati per la 'salvaguardia e la tutela degli equini', a suo avviso 'tema centrale': se così fosse, dovrebbe abolire la competizione, che ha visto negli anni decine di cavalli morti e infortunati" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 3 luglio 2022) "Abbiamo letto le dichiarazioni paradossali deldi, Luigi De, che ha affermato di aver fatto ritirare i dueper la 'salvaguardia e la tutela degli equini', a suo avviso 'tema centrale': se così fosse, dovrebbe abolire la competizione, che ha visto negli anni decine dimorti e" L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

matteosalvinimi : Complimenti alla Contrada del Drago per la vittoria del Palio di Siena, straordinario spettacolo senese e italiano!… - borghi_claudio : Grandissima gioia per la vittoria della Contrada del Drago, alleata della Nobile Contrada dell'Aquila dal 1788. Un… - EdLlewellynFCDO : Palio, Siena - wow! Prova generale ieri sera…oggi, the real thing! #PaliodiSiena ?? - pernambucano83 : RT @MagdiBruja: Il giorno che mi dispero per una gara di macchine, per un palio di Siena (??) o per un ciclista, spero che mia moglie mi las… - FirenzePost : Palio di Siena: Oipa attacca il sindaco De Mossi per i cavalli infortunati -