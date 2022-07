Palio di Siena 2022, vittoria per la contrada del Drago sulla Torre (Di domenica 3 luglio 2022) Uno degli eventi sportivi più antichi e radicati del nostro Paese ha calamitato tutte le attenzioni di appassionati e curiosi. La Toscana è diventata il centro del mondo dell’ippica, con i cavalli che sono scesi sull’importante pista del Palio di Siena 2022. Dopo essere stato bloccato dalla pandemia portata dal Covid-19 negli ultimi, complicati, anni, l’evento sportivo che vede sfidarsi le contrade senesi in una gara che mette in Palio l’orgoglio cittadino e non solo ha eletto la fazione vincitrice. La contrada del Drago, infatti, si è accaparrata l’alloro della vittoria al termine di una volata al fotofinish con la Torre. Palio di Siena 2022, vittoria al fotofinish per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Uno degli eventi sportivi più antichi e radicati del nostro Paese ha calamitato tutte le attenzioni di appassionati e curiosi. La Toscana è diventata il centro del mondo dell’ippica, con i cavalli che sono scesi sull’importante pista deldi. Dopo essere stato bloccato dalla pandemia portata dal Covid-19 negli ultimi, complicati, anni, l’evento sportivo che vede sfidarsi le contrade senesi in una gara che mette inl’orgoglio cittadino e non solo ha eletto la fazione vincitrice. Ladel, infatti, si è accaparrata l’alloro dellaal termine di una volata al fotofinish con ladial fotofinish per il ...

matteosalvinimi : Complimenti alla Contrada del Drago per la vittoria del Palio di Siena, straordinario spettacolo senese e italiano!… - borghi_claudio : Grandissima gioia per la vittoria della Contrada del Drago, alleata della Nobile Contrada dell'Aquila dal 1788. Un… - EdLlewellynFCDO : Palio, Siena - wow! Prova generale ieri sera…oggi, the real thing! #PaliodiSiena ?? - FedericoPostet : RT @boni_castellane: Il Palio di Siena sta dimostrando la grande e principale verità che segna il nostro mondo: la modernità è la maggior d… - ilpost : La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena -