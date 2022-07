Myrta Merlino in Senza veli al mare marca stretto Marco Tardelli

Leggi su blog.libero

(Di domenica 3 luglio 2022) Il giorno dopo forse è ancora più bello. Perché l’emozione della festa lascia spazio a quella della quotidianità, più intima e riservata ma non meno preziosa. Sarà per questo che Francesca Pascale e Paola Turci hanno rinviato a oggi ogni commento social: «Unaa di gioia e di affetto, grazie», ha scritto la cantante pubblicando sul suo profilo Instagram una foto della coppia che si abbraccia emozionata nella bellissima location del castello di Velona. Le due hanno ripostato video e foto realizzati e scattati dagli invitati. Tra questi uno ha scaldato il cuore più degli altri: quello in cui Paola Turci sale sul palchetto allestito e dedica «Tu si’ ‘na cosa grande» di Domenico Modugno alla neo moglie. Che poi l’ha abbracciata, non curandosi (e ci mancherebbe altro) del momento in cui Paola ha dimenticato il testo della canzone, riprendendosi poco dopo. «Il giorno più ...