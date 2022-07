Milan al via: domani il raduno, a Milanello atteso un bagno di folla (Di domenica 3 luglio 2022) Il giorno feriale è poco più di un dettaglio: il Milan che riprende ufficialmente a lavorare con lo scudetto sul petto val bene un giorno di ferie o qualche ora di permesso dal lavoro. Milanello si ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 luglio 2022) Il giorno feriale è poco più di un dettaglio: ilche riprende ufficialmente a lavorare con lo scudetto sul petto val bene un giorno di ferie o qualche ora di permesso dal lavoro.ello si ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - acmilan : Questa mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a Mister Pioli sul campo spor… - ManuBaio : #Milan forte ritorno di fiamma per #Ziyech. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità, operazione impostata con… - orgoglioRN1899 : RT @Gazzetta_it: Milan al via: domani il raduno, a Milanello atteso un bagno di folla - sportli26181512 : Milan al via: domani il raduno, a Milanello atteso un bagno di folla: Milan al via: domani il raduno, a Milanello a… -