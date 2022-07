M5S | Gasparri | ' unico problema per loro è terzo mandato'

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Fingono di parlare dell'Ucraina e del reddito di cittadinanza ma le galassie grilline si dividono sulla poltrona di Di Maio o della Taverna. La questione che divide il movimento fondato dal comico è il. La possibilità di rimanere legati a quelle poltrone che fingevano di criticare e alle quali oggi sono saldamente incollati". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio. "Il dibattito tra le sparute frange di Conte su questo verte - prosegue l'azzurro - . Non gli interessa andare d'accordo con l'ambasciatore americano a Villa Taverna, sono in ansia per una poltrona alla Taverna e a quelli come lei. Di Maio poi finge di affrontare temi di alta politica dei quali a malapena trova tracce nei foglietti che saggiamente l'amministrazione della Farnesina gli mette in mano perché li legga. ...