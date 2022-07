LIVE – Djokovic-Van Rijthoven 6-2 2-1 | ottavi di finale Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Djokovic-Van Rijthoven 6-2 ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Van #Rijthoven… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Tennis: Wimbledon, ottavi di finale 14h30 Watson ???? - ???? Niemeier a seguire Sinner ???? -… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Van Rijthoven ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Van #Rijthoven… - sportli26181512 : Wimbledon, risultati e curiosità di oggi in diretta live: Quinta giornata a Wimbledon, dove sono in programma i mat… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Un convincente #Sinner batte #Ymer in tre set e vola al terzo turno, eliminata i… -

Dopo tre ore e 35 minuti l'azzurro supera un mai domo Alcaraz, ed approda ai quarti di finale dove troverà uno trae Van Rijthoven. AD - 40 MATCH POINT SINNER!!! Che seconda di Jannik, sulla ...Tanti gli ex campioni presenti, tra cui Federer, Nadal,, Borg, McEnroe. Non c'era Boris Becker perché ancora in carcere ( leggi QUI l'approfondimento). A Wimbledon Becker, ecco perché era ...*Djokovic 6-2, 1-1 Van Rijthoven (*denotes next server) No one said it was going to be easy against Djokovic on Centre Court. But Van Rijthoven is acquitting himself well here, and holds to get back ...We're here throughout the next fortnight to bring you game-by-game coverage from the big names and best matches at Wimbledon - so stay with us for news, reports, features and reaction as it happens ...