Incidente sulla Roma-Fiumicino: due feriti, traffico in tilt (Di domenica 3 luglio 2022) Ancora un Incidente a Roma, questa volta sull'autostrada A91 "Roma-Aeroporto di Fiumicino". Circa un'ora fa due auto, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate. E il traffico, come si può immaginare, è ancora in tilt. traffico paralizzato sulla Roma-Fiumicino L'Incidente è avvenuto all'altezza del km 10,000: qui due auto, per cause da verificare, si sono scontrate. Due le persone rimaste ferite nelle carambola, ma al momento non si conoscono le condizioni di salute. Il traffico, invece, è il tilt: attualmente si registrano circa 4 km di coda in direzione della Capitale.

