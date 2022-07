Grande Fratello Vip’, spuntano i nomi | Nuovi concorrenti, è tutto svelato (Di domenica 3 luglio 2022) Grande Fratello Vip’, ecco spuntare i nomi. Pubblicato da Signorini stesso, ma c’è una verità da conoscere… L’ultima edizione del isola dei famosi è stata letteralmente un successo. Risultati in termini di ascolti assolutamente sorprendenti, che hanno portato addirittura la produzione del programma a decidere di allungare i tempi convincendo così molti dei naufraghi ad arrivare ben oltre la scadenza che era stata prefissata all’inizio del programma. La finale si è tenuta negli scorsi giorni, il vincitore di questa lunga avventura è stato Nicolas Vaporidis. Proprio lui, al centro spesso delle polemiche legate alle dinamiche sull’isola, ma anche personaggio che ha mostrato spesso e volentieri di essere assolutamente in grado di vivere con Grande personalità la vita sull’isola. Alfonso ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 3 luglio 2022), ecco spuntare i. Pubblicato da Signorini stesso, ma c’è una verità da conoscere… L’ultima edizione del isola dei famosi è stata letteralmente un successo. Risultati in termini di ascolti assolutamente sorprendenti, che hanno portato addirittura la produzione del programma a decidere di allungare i tempi convincendo così molti dei naufraghi ad arrivare ben oltre la scadenza che era stata prefissata all’inizio del programma. La finale si è tenuta negli scorsi giorni, il vincitore di questa lunga avventura è stato Nicolas Vaporidis. Proprio lui, al centro spesso delle polemiche legate alle dinamiche sull’isola, ma anche personaggio che ha mostrato spesso e volentieri di essere assolutamente in grado di vivere conpersonalità la vita sull’isola. Alfonso ...

Pubblicità

dream_nazzaro : uno dei miglior regali che il grande fratello mi ha donato. un pezzo del mio cuore, i love you.?????? @Manilanazzaro… - madamasorge : @IFedrigos @marilux1985 @maCheVitaFai_95 @iomidissocioo 'per conoscenze a agganci' dimmi, quale atto culturale o sc… - igor_piras : @guenda_ggoria @Humana83 VIVA IL DEPAKIN , LARGARCIL QUETIAPINA E RISPERDAL PER GIRARE IL COMPIONOE DEL GRANDE FRA… - istefani4_ : RT @elickzs: ieri era giugno, oggi è luglio e domani inizia il grande fratello vip 7 - GattoneTele : @matteosalvinimi Comunque cercano vip per il grande fratello. Bacioni -