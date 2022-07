Fiorentina, giorni decisivi per Jovic: le parti studiano la formula (Di domenica 3 luglio 2022) La Fiorentina e Jovic sempre più vicino al sì, le parti si stanno sentendo per la formula che possa essere favorevole a entrambe La Fiorentina e Jovic sempre più vicino al sì, le parti si stanno sentendo per la formula che possa essere favorevole a entrambe. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante potrebbe arrivare in Italia in prestito secco, ma non è da escludere la Viola possa chiedere al Real Madrid di inserire anche il diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Lasempre più vicino al sì, lesi stanno sentendo per lache possa essere favorevole a entrambe Lasempre più vicino al sì, lesi stanno sentendo per lache possa essere favorevole a entrambe. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante potrebbe arrivare in Italia in prestito secco, ma non è da escludere la Viola possa chiedere al Real Madrid di inserire anche il diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

