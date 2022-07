Dolomiti | crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada

Pubblicità

Già nelle ore precedenti il crollo, ai piedi della vetta più alta delle, tra il Veneto e il Trentino, il ghiacciaio della Marmolada appariva in condizioni che, normalmente, si possono ...commenta Un importante seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada, la cima più alta delle. Il distacco, secondo il Soccorso alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono state attivate tutte ...Un grande blocco di ghiaccio è crollato dalla Marmolada ... la montagna più alta delle Dolomiti.BELLUNO - Crollo sulla Marmolada: il distacco di un blocco di ghiaccio è avvenuto oggi, domenica 3 luglio 2022, nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della ...